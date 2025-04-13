В Троицке завершилось строительство ЖК по программе реновации

В Троицком административном округе столицы возвели жилой комплекс для переселения по программе реновации. Общая площадь постройки превышает 22 тысячи квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Два дома ЖК — № 3 и 5 — находятся на Спортивной улице. В комплексе на 240 квартир предусмотрели готовую улучшенную отделку по стандартам программы реновации. Их площадь превышает 13 тысяч квадратных метров.

«В подъездах суммарно смонтировано восемь лифтов грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок с велосипедами. Неподалеку от жилого комплекса находятся учебные заведения, частные и государственные поликлиники, городской стадион, Музей гимназии имени Н. В. Пушкова, а также магазины и кафе», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Первые этажи нежилые. В будущем там смогут открыть объекты социально-бытового назначения, в том числе аптеки, частные клиники, учебные и досуговые центры для детей, салоны красоты и пункты выдачи заказов.

На придомовой территории предусмотрены детская и спортивная площадки и две зоны отдыха. Специалисты установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.