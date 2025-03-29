В строящемся бизнес-центре Бегового района практически завершили укладку кровли

В Беговом районе на 1-й улице Ямского Поля завершается укладка кровли в новом бизнес-центре (БЦ). Общая готовность проекта составила около 60%, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Бизнес-центр возводят на 1-й улице Ямского Поля, владение 8, строение 1. Это бывшая территория часового завода «Слава».

БЦ входит в состав многофункционального городского квартала SLAVA. Он размещен в локации с хорошей транспортной доступностью. Пять минут пешком — и можно добраться до станции метро «Белорусская», Ленинградского проспекта, Белорусского вокзала с платформами МЦД-1 и МЦД-4.

Овчинский пояснил, что центр состоит из трех 20-этажных башен, совокупная площадь которых составляет около 132 тысячи квадратных метров. Их объединит трехуровневая подземная стоянка на 589 машино-мест.

На первых этажах разместят магазины, кафе, рестораны, салоны красоты, переговорные и зоны коворкинга. Площади со второго по 20-й этаж займут офисы с открытым пространством. Арендаторы смогут самостоятельно зонировать пространство.

«Интересной деталью зданий станут балконы, расположенные на разных уровнях в трех башнях. Завершить строительство бизнес-центра девелопер планирует в 2026 году», — привела слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский отметил, что в каждом корпусе БЦ установят 10 лифтов. Это будет деловой центр класса А+, соответствующий высоким экостандартам.