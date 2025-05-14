В столице началась регистрация на спартакиаду «Моспром-2025»

В Москве началась регистрация на участие в спартакиаде «Моспром-2025». Заявки могут подать до 20 июня, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Спартакиада вот уже семь лет является площадкой для поднятия командного духа и создания деловых контактов среди промышленников. Гарбузов рассказал, что в 2024 году участие в мероприятии приняли около семи тысяч человек, то в 2025 году ожидается около8,5 тысяч спортсменов.

«Для поддержания интереса мы регулярно развиваем проект и предлагаем новые увлекательные виды спорта. В этом сезоне впервые проведем состязания по картингу и падел-теннису», — отметил министр.

В соревнованиях примут участие сотрудники промышленных предприятий, учащихся профильных учебных заведений и колледжей. Соревнования пройдут по 14 видам спорта: бильярду, плаванию, дартсу, баскетболу 3×3, легкой атлетике, настольному теннису, киберспорту, хоккею, волейболу, бадминтону, футболу, шахматам, а также картингу и падел-теннису.