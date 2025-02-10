В Сколкове возведут комплекс онкобольницы на 60 тысячах кв. метров

Строительство лечебно-диагностического комплекса онкологической больницы завершают в Сколкове. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В составе два корпуса — амбулаторно-стационарный и операционно-реанимационный. Их оснастят современным медицинским оборудованием — аппаратами МРТ, КТ, ангиографами и другими. Площадь превысит 60 тысяч квадратных метров.

«Новый онкологический комплекс в Сколкове будет соответствовать передовым мировым стандартам», — подчеркнул мэр.

Накануне он рассказал, что число хирургических операций в Москве, которые проводят роботы, по сравнению с 2023 годом выросло в 2,2 раза. Чаще всего такие операции выполняют, по словам мэра, именно онкобольным. Кроме того, Собянин рассказал, что новые технологии позволяют пациентам быстрее восстанавливаться после хирургических вмешательств на сердце.