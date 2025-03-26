В Рязанском районе Москвы инвестор возводит бизнес-центр

Общественно-деловой центр площадью более 16,4 тысячи квадратных метров появится на юге-востоке столицы недалеко от станции метро «Окская». Его возведут на средства инвестора. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

В проект здания внесли 10 наземных и один подземный этаж, где разместят парковку на 58 машино-мест. На первом оборудуют многофункциональный зал площадью 142 квадратных метра для проведения мероприятий, а также помещения для магазинов, сервисных предприятий, кафе.

«Совокупная площадь офисных площадей в здании составит более 10,8 тысячи квадратных метров, они будут расположены со второго по девятый этаж. Их застройщик будет передавать с черновой отделкой, что позволит арендаторам трансформировать пространство под свои нужды», — привела слова Овчинского пресс-служба департамента.

Эксплуатировать будут и крышу, на которой построят террасу. Завершить строительство планируют к 2027 году.

Фасады будущего бизнес-центра облицуют алюминиевыми панелями. Главный вход организуют со стороны будущей жилой застройки, а у помещений на первом этаже будут отдельные.