В районе Аэропорт появится дом по программе реновации

Новый дом площадью девять тысяч квадратных метров возведут в Большом Коптевском проезде по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«Он появится в районе со сложившейся застройкой и инфраструктурой, в пешей доступности находится станция „Аэропорт“ Замоскворецкой линии метро», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Кроме того, на прилегающей территории организуют площадки для отдыха, игр и спорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в новый многоэтажный жилой дом, возведенный на Родниковой улице в районе Солнцево. По оценкам главы города, срок службы такого здания превышает 100 лет.

Всего по программе реновации планируется расселить более пяти тысяч домов старого фонда и обеспечить новыми квартирами около миллиона москвичей.