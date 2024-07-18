В правительстве Москвы рассказали об успехах столичных производителей светотехники
Свыше 130 московских предприятий, на которых работают более 17 тысяч человек, обеспечивают объекты по всей стране светотехнической продукцией. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Изделия столичных светотехнических предприятий востребованы — их используют как в Москве, так и в других регионах России», — заявил он.
По его словам, только за первые пять месяцев 2024 года компании отгрузили продукции более чем на пять миллиардов рублей, что на треть больше, чем в прошлом году за тот же период.
Энергоинжиниринговая компания ENERCOM разработала промышленную систему управления освещением для производственных предприятий, почти вдвое повышающую эффективность осветительного комплекса. Она позволяет одновременно передавать большие объемы данных и настраивать параметры управления сценариями освещения.
По словам гендиректора компании Сергея Стрельцова, решение заинтересовало предприятия не только в России, но и за рубежом, например в Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ.
«[Это] подтверждает высокий уровень экспортного потенциала разработки», — отметил он.
Другой столичный производитель — «БЛ БИО» — успешно внедряет энергоэффективные технологии для выращивания сельскохозяйственных культур на основе специальных светодиодных фитооблучателей для теплиц. При этом урожайность многих культур выросла почти вдвое, а расход электроэнергии снизился в три раза.
Кроме того, компания разрабатывает и производит вертикальные фермы на основе светодиодных фитооблучателей. Для полной автоматизации процессов выращивания используется собственный программно-аппаратный комплекс. Технология позволяет изготавливать широкий ассортимент экологически чистой продукции в любой климатической зоне и любом закрытом помещении.