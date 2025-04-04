В правительстве Москвы рассказали о выпуске товаров для транспортного сектора

Столичные компании выпускают широкий спектр товаров для транспортной сферы, позволяющих развивать инфраструктуру и повышать уровень комфорта. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«За первые два месяца 2025 года столичные производители выпустили 15,9 тысячи устройств электросигнализации и электрооборудования для безопасности и управления движением на транспорте», — рассказал он.
Компания «СамрКонТех» производит датчики для контроля осадок фундамента и подвижек грунта. При этом объем выпуска за прошлый год вырос вдвое.
Предприятие «Экопарковка.ру» выпускает полимерпесчаную газонную решетку для естественного дренажа почвы. Покрытия на основе такой решетки выдерживают даже многотонную спецтехнику.
Компания «АИР Магистраль» выпустила на 20% больше дорожных знаков и других изделий, которые обеспечивают безопасность движения. Кроме того, предприятие начало выпускать электродвигатели для коммунальных автомобилей и демпфирующие прицепы.
Третий регулярный речной маршрут запустят в Москве в 2025 году
Концерт духовых инструментов прошел в детской школе искусств в Химках
Патриотическая акция ко Дню Победы пройдет в Химках
Международный день птиц отметили в Химках
В Москве мужчина получил ножевое ранение в бок
Ветерану Татьяне Фроловой вручили медаль к 80-летию Победы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте