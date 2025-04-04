В правительстве Москвы рассказали о выпуске товаров для транспортного сектора

Столичные компании выпускают широкий спектр товаров для транспортной сферы, позволяющих развивать инфраструктуру и повышать уровень комфорта. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«За первые два месяца 2025 года столичные производители выпустили 15,9 тысячи устройств электросигнализации и электрооборудования для безопасности и управления движением на транспорте», — рассказал он.

Компания «СамрКонТех» производит датчики для контроля осадок фундамента и подвижек грунта. При этом объем выпуска за прошлый год вырос вдвое.