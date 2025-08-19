В правительстве Москвы объяснили необычную форму путепровода через Ярославское направление

Путепровод через Ярославское направление Московской железной дороги выполнят в виде подковы, что позволит сохранить пешеходный мост и важные архитектурные объекты — храм святителя Макария и поликлинику РЖД. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Василий Десятков.
«А отсутствие непосредственного приближения к домам не принесет никаких неудобств жителям», — добавил он.
Объект должен связать Анадырский и Хибинский проезды. Завершить строительство планируют в 2028 году, при этом реконструируют несколько прилегающих улиц. Это позволит создать магистраль между Ярославским и Дмитровским шоссе, облегчив жизнь автомобилистам из трех районов столицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как идет строительство путепровода.
