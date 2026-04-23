В поездах на Замоскворецкой линии появились сообщения с нейроголосом

Нейроголос начали внедрять в поездах на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Технология позволит обеспечить единое звучание на всех линиях метро на долгие годы.

Специалисты создали 122 аудиозаписи, которые уже можно услышать в нескольких поездах Замоскворецкой линии. С помощью сервиса синтеза речи работники метрополитена подготовили аудиосообщения с названиями всех 24 станций, информацию о 18 пересадках на другие линии метро, МЦК и МЦД.

Также пассажиры могут узнать о выходах к Северному и Южному речным вокзалам, железнодорожным и автовокзалам, к автобусам сразу до двух столичных аэропортов и аэроэкспрессам до них. Кроме того, при помощи технологии созданы объявления о правилах безопасности и культуре поведения в вагонах.

«Мы внедряем технологию нейроголоса уже на 2-ю линию метро — Замоскворецкую. Пока такие инновационные аудиозаписи можно услышать в трех поездах, но до конца июня они появятся во всех составах этой линии. В прошлом году аудиосообщения, которые мы подготовили при помощи сервиса синтеза речи, появились в поездах Сокольнической линии», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что нейроголос также звучит в первом в мире полностью беспилотном трамвае, который регулярно перевозит пассажиров. В дальнейшем технологию будут применять и на других линиях метро, а также за его пределами.

Современные технологии позволяют обеспечить единую тональность аудиосообщений во всем транспорте привычным голосом. При открытии новых станций и пересадок, а также при появлении дополнительной информации для пассажиров объявления можно оперативно создавать или актуализировать без привлечения дикторов.

При этом не потребуется перезаписывать остальные аудиосообщения: новая информация гармонично дополнит общий аудиоряд.