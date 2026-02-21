В парке «Марьино» прошел пятый этап Кубка по любительскому биатлону

В спортивном комплексе «Марьино» состоялся пятый этап девятого сезона Кубка по любительскому биатлону Pioner Cup. В мероприятии приняли участие более 700 спортсменов-любителей разного возраста и уровня подготовки.

Состязания проходили в категориях «Основная гонка» и «Мастера среди мужчин и женщин».

Участникам первой необходимо было преодолеть три круга по 2,2 километра с двумя огневыми рубежами. Для более опытных атлетов дистанция составила 11 километров — пять кругов по 2,2 километра с четырьмя огневыми рубежами. В отличие от основной гонки, за промах начисляли не дополнительные круги, а штрафные минуты.

«Мы компанией пришли — там человек пять нас было. Постреляли. И как-то это затянуло. И вот уже третий год участвуем в Кубке», — рассказал участник соревнований Никита Котов.

Спортсмены обкатали первую в столице флагманскую лыжную трассу, которая связывает парк 850-летия Москвы с парком на набережной в районе Капотня. Объект стал крупнейшей в мире лыжней в пределах мегаполиса с искусственным оснежением и освещением.

«Пока непривычно, привыкаем. Но то, что трассу удлинили, безусловно, для нас, лыжников, просто ценность», — отметила участница соревнований Ирина Манерова.

Соревнования провели при поддержке городского Департамента спорта и программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Московский НПЗ помог участникам Кубка профессиональным инвентарем и экипировкой.

«Хотел бы огромную благодарность выразить Московскому НПЗ, который уже пятый год поддерживает нас в развитии любительского биатлона не только на территории ЮВАО, но и в целом по стране. Благодаря этому количество биатлонистов-любителей в России растет с каждым годом», — подчеркнул организатор соревнований Андрей Кочуров.

Следующий сезон эстафеты пройдет на лыжно-биатлонном комплексе «Марьино» 14 марта и станет заключительным. В 2027 году организаторы планируют повысить статус Кубка и дать первый международный старт.