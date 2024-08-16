В ОЭЗ «Технополис Москва» открылось производство инновационной косметики

Компания «Мезоформула», работающая в технополисе «Москва», открыла производство инновационных препаратов для медицины и профессиональной косметологии. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вложения в проект составили около 390 миллионов рублей. Выпускать планируется более 700 тысяч единиц в год, а рабочих мест создали около 20.

«Открытие современного косметического производства в ОЭЗ Москвы позволит выпустить на отечественный рынок продукцию для эстетической медицины на основе передовых научных исследований», — отметил он.

Высокоавтоматизированное предприятие площадью полторы тысячи квадратных метров разместилось в ОЭЗ «Печатники». Оно состоит из R&D лаборатории, участка по производству косметики и масок и участка стерильного производства.

«Сейчас компания начала выпуск пилотных партий продукции, которая имеет регистрационные удостоверения и международные сертификаты соответствия», — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По словам гендиректора компании Светланы Захарченко, препараты могут решать различные эстетические проблемы.

«В продуктовом портфеле представлены такие передовые разработки, как препараты на основе биополимеров, являющихся строительным материалом для восстановления поврежденной ДНК клеток возрастной кожи», — привела пример она.