В новом бизнес-центре на улице Вильгельма Пика откроется около 280 офисов

Торгово-офисный комплекс появится на северо-востоке Москвы по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Среди них будут организации в сфере консалтинга, торговые и фармацевтические компания, юридические агентства и другие.

Общая площадь объекта превышает 64 тысячи квадратных метров. Всего здание обеспечит работой более 4,5 тысячи человек. Кроме того, застройщик внедрил разные энергоэффективные технологии и получил высокую оценку в рамках сертификации «Клевер», что говорит об экологичности здания.

Всего по программе стимулирования мест приложения труда планируют создать свыше 310 тысяч рабочих мест в 230 объектах по всей столице и привлечь более 2,2 триллиона рублей инвестиций. Реализуют ее с 2020 года.