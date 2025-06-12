В новом бизнес-центре на улице Вильгельма Пика откроется около 280 офисов

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Торгово-офисный комплекс появится на северо-востоке Москвы по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Там откроется около 280 новых офисов, где разместятся компании разных отраслей экономики», — добавил он.

Среди них будут организации в сфере консалтинга, торговые и фармацевтические компания, юридические агентства и другие.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
1/2
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
2/2

Общая площадь объекта превышает 64 тысячи квадратных метров. Всего здание обеспечит работой более 4,5 тысячи человек. Кроме того, застройщик внедрил разные энергоэффективные технологии и получил высокую оценку в рамках сертификации «Клевер», что говорит об экологичности здания.

Всего по программе стимулирования мест приложения труда планируют создать свыше 310 тысяч рабочих мест в 230 объектах по всей столице и привлечь более 2,2 триллиона рублей инвестиций. Реализуют ее с 2020 года.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте