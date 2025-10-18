В Новой Москве мужчина остановил избиение ребенка и ударил обидчика

Нанесшего мальчику удар в живот мужчину доставили в полицию в Москве

В жилом комплексе «Алхимово» в Новой Москве мужчина вмешался в драку между подростками и силой остановил избиение одного из них, сообщили очевидцы 360.ru. Момент конфликта попал на камеру видеонаблюдения.

На последующих кадрах он держит его за капюшон и спрашивает: «Зачем бил лежачего?». После этого ударяет подростка коленом в живот и требует показать, где живут его родители.

На кадрах один подросток сидит верхом на другом и наносит удары лежащему ребенку, пока остальные стоят рядом и наблюдают. В этот момент мужчина подбегает к площадке, резко оттаскивает нападавшего.

Очевидцы подтвердили, что конфликт на площадке не был случайным. По словам жительницы комплекса, несколькими днями ранее та же компания уже избивала ребенка во дворе.

«Мы с мужем видели, как мальчик в красной кофте бил другого, а остальные пинали его по голове. После нашего вмешательства они разбежались», — рассказала она.

Позднее прокуратура сообщила, что личность мужчины установлена. Им оказался 41-летний житель поселения Рязановское. Его доставили в правоохранительные органы для проверки обстоятельств произошедшего.

В ведомстве уточнили, что ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле Щербинской межрайонной прокуратуры.

