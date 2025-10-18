В Новой Москве мужчина остановил избиение ребенка и ударил обидчика
Нанесшего мальчику удар в живот мужчину доставили в полицию в Москве
В жилом комплексе «Алхимово» в Новой Москве мужчина вмешался в драку между подростками и силой остановил избиение одного из них, сообщили очевидцы 360.ru. Момент конфликта попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах один подросток сидит верхом на другом и наносит удары лежащему ребенку, пока остальные стоят рядом и наблюдают. В этот момент мужчина подбегает к площадке, резко оттаскивает нападавшего.
На последующих кадрах он держит его за капюшон и спрашивает: «Зачем бил лежачего?». После этого ударяет подростка коленом в живот и требует показать, где живут его родители.
Очевидцы подтвердили, что конфликт на площадке не был случайным. По словам жительницы комплекса, несколькими днями ранее та же компания уже избивала ребенка во дворе.
«Мы с мужем видели, как мальчик в красной кофте бил другого, а остальные пинали его по голове. После нашего вмешательства они разбежались», — рассказала она.
Позднее прокуратура сообщила, что личность мужчины установлена. Им оказался 41-летний житель поселения Рязановское. Его доставили в правоохранительные органы для проверки обстоятельств произошедшего.
В ведомстве уточнили, что ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле Щербинской межрайонной прокуратуры.
