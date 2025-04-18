В Новогирееве демонтировали первый дом по реновации

В районе Новогиреево демонтировали первую пятиэтажку по программе реновации. Дом располагался на Свободном проспекте, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Жителей старого дома по программе реновации переселили в новый в этом же районе. В новое жилье переехало около 300 москвичей.

«В новостройке предусмотрено 200 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В том числе четыре квартиры оборудовали для маломобильных жильцов — в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, также установлена специальная сантехника. Недалеко от жилого комплекса находятся станция метро „Новогиреево“, учебные заведения, объекты здравоохранения, Кошачий пруд, магазины и кафе», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Застройщик благоустроил придомовую территорию, провел комплексное озеленение и оборудовал зону отдыха. Во дворе также предусмотрена детская и спортивная площадки.

Программа реновации работает в Москве с 2017 года. По плану новое жилье получат около миллиона москвичей, расселение затронет более пяти тысяч домов. Столица является одним из лидеров по объемам строительства.