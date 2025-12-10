В Ново-Переделкине автомобиль съехал в Большой Лазенковский пруд

В районе Ново-Переделкино Западного административного округа Москвы спасательные службы извлекают из водоема автомобиль. Видео с места события снял оператор 360.ru.

Инцидент произошел на 6-й улице Лазенки. По информации источника 360.ru, в Большой Лазенковский пруд съехал автомобиль марки BMW. На место происшествия выехали специалисты аварийных служб для извлечения транспортного средства.

В прошлом месяце в Москве в деревне Горчаково случилась случилась похожая авария — машина скатилась в сторону пруда. По данным источника 360.ru, внутри автомобиля были два человека. В результате ЧП транспортное средство съехало к водоему и почти зашло в воду.