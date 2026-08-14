В Москве запустили онлайн-заказ справок для детей в бассейн

Жители Москвы теперь могут заказать онлайн справку для ребенка в бассейн. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

«В электронной медкарте для онлайн-заказа доступна справка для посещения бассейна детьми. Сделать это можно через приложение ЕМИАС.ИНФО или на портале mos.ru в разделе „Заказ справок“», — указали в сообщении.

Для заказа справки родителю необходимо иметь доступ к электронной медкарте ребенка, прикрепленного к поликлинике, а также результаты анализа на яйца гельминтов и энтеробиоз.

Если система выявит отклонения в результатах анализов, она уведомит пациента и предложит записаться к врачу для дополнительной консультации. При отсутствии справок система выдаст направление на прохождение необходимых исследований.

«При наличии актуальных результатов специалист оформит документ, он отобразится в разделе „Справки“. Посещать поликлинику не потребуется», — добавили в пресс-службе.

Ранее врач Денис Прокофьев напомнил о риске подхватить грибковые инфекции в общественном бассейне.