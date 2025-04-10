В Москве зафиксировали один из признаков наступления климатической весны

В лесах столицы вышла из спячки краснокнижная орешниковая соня. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы.

В апреле рыжий зверек покидает норку и возвращается к привычной, но скрытой от посторонних глаз жизни. Этот редкий вид занесен в Красную книгу Москвы.

Пробуждение орешниковой сони из спячки считают одним из признаков наступления климатической весны.

Орешниковая соня — представитель млекопитающих, похожий на мышь, но длинный хвост украшен кокетливой светлой либо темной кисточкой. Спинка у сони рыжая, а на шее, груди и животе могут быть светлые пятна.

Орешниковая соня перемещается по деревьям, добывая себе пищу, охотно поедает желуди, ягоды, семена и липовые орешки. Грызун селится в лесах, где есть заросли лесного ореха, осины, липы и кустарника.

Ранее россиянам назвали сроки возвращения весны.