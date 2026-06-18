В Москве ввели в эксплуатацию в общей сложности 515 километров выделенных полос

С 2010 года в Москве ввели в эксплуатацию 515 километров выделенных полос для общественного транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, ежедневно почти на 900 городских маршрутов выходят более шести тысяч автобусов и электробусов.

«Чтобы перевезти столько же людей на личных авто, потребовалось бы от 50 до 200 тысяч машин. А благодаря сменяемости пассажиров вместимость городского транспорта возрастает кратно», — рассказал заместитель мэра.

Благодаря выделенным полосам точность расписания повышается, а время в пути и риск дорожно-транспортного происшествия, наоборот, снижаются. Кроме того, эффективнее вырабатывается ресурс подвижного состава.

Для построения удобного маршрута Ликсутов рекомендовал использовать приложения «Метро Москвы» и «Московский транспорт».