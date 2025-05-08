В Москве состоялась премьера фильма «НЕпокоренные»
В культурном центре «Москвич» представили премьеру фильма «НЕпокоренные». Кинопоказ приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В основу киноленты легли истории о подвигах жителей Юго-Восточного административного округа Москвы в военные годы. Фронтовой быт, боль, надежду и тоску по родным и дому описали в семи новеллах «НЕпокоренных».
«Фильм о подвиге наших людей, которые жили там же, где и мы, но более 80 лет назад. Это те люди, которые ковали дух нашего народа и победили», — сказала депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова.
Одну из новелл посвятили Московскому НПЗ. В годы Великой Отечественной войны завод бесперебойно снабжал фронт и тыл. Советская армия получала преимущество: пока немецкое топливо загустевало при минусовой температуре, на отечественном двигатель легко заводился даже в мороз.
После первого авианалета на Москву сотрудники предприятия построили его точную копию в трех километрах от настоящего и продолжали работать даже во время бомбардировок.
«Одних работников призывали на фронт, и они уходили защищать рубежи Родины, другие оставались работать — завод ни на один день не останавливал производство. Мы бережно храним память наших сотрудников, записываем воспоминания ветеранов производства и особенно горды тем, что можем передать эти истории для фильма „НЕпокоренные“», — отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.
Сенатор и депутат Мосгордумы Инна Святенко указала на важность истории нефтеперерабатывающего завода как одного из градообразующих предприятий.
«В годы Великой Отечественной войны сотрудники МНПЗ действительно совершили подвиг. И я уверена, что об этом надо говорить. Хорошо, что об этом говорят потомки», — подчеркнула она.
Сегодня МНПЗ — один из лидеров отрасли, неотъемлемая часть промышленности города. Неизменным осталось то, что завод все так же продолжает свою миссию: бесперебойно снабжает столицу нефтепродуктами.