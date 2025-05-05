В Москве с 2016 года реализовали 220 масштабных инвестпроектов

В Москве сейчас реализуют 334 масштабных инвестпроекта и завершили 220. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Программа действует с 2016 года. За это время инвесторам передали более 1,1 тысячи гектаров земли, на которых возводят современные производства и социальные объекты. Для производственных площадок с 2022 года действует льготная ставка — один рубль за участок в год.

Мэр подчеркнул, что таким образом город получает новые рабочие места, налоговые поступления и устойчивое развитие районов.

«Кроме удовлетворения потребностей бизнеса в производственных и логистических площадках, технопарки формируют новые рабочие места для москвичей и заметно повышают промышленный потенциал Москвы», — отметил директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов.

В столичном Департаменте инвестиционной и промышленной политики напомнили, что инвесторы должны возвести объекты по этой программе в течение пяти лет.