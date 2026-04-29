В Москве развернут более 1,2 тыс. пунктов вакцинации питомцев от бешенства

Более 1,2 тысячи временных пунктов для бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства организуют в Москве. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета ветеринарии города Алексей Сауткин.

«С наступлением теплой погоды пунктов вакцинации станет больше, так как в мае будут открываться пункты и возле выгульных площадок. Всего в этом году в Москве запланирована работа более 1,2 тысячи временных пунктов бесплатной вакцинации питомцев», — сказал он.

По его словам, в городе уже действуют дополнительные временные точки, где можно бесплатно привить животных от бешенства. Узнать расписание их работы можно на официальном сайте комитета.В государственных ветклиниках Москвы бесплатно привить питомца можно в любой рабочий день по часам их работы.

Ранее ветеринар Артем Журавков напомнил, что щенков и котят прививают дважды — в возрасте двух и трех месяцев, причем во второй раз помимо основных прививок добавляется вакцина против бешенства. Взрослых животных нужно прививать каждый год.