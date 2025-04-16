В Москве проведут фестиваль «Пасхальный дар»

В Москве с 19 по 30 апреля пройдет фестиваль «Пасхальный дар». Мероприятие объединит духовные традиции с благотворительными инициативами.

Жителей и гостей столицы будут ждать на фестивальных площадках и территориях возле храмов.

«Особое внимание организаторы уделят добрым делам и отзывчивости. Можно будет приобрести товары некоммерческих организаций и тем самым помочь их подопечным», — рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

К празднику подготовили благотворительный проект «Домики добра». Все желающие смогут принести в пункты сбора гуманитарную помощью для участников специальной операции и детей из новых регионов России. Еще одна программа «Четвероногий друг» предлагает взять из приюта питомца или помочь животным, у которых нет хозяев.

В рамках фестиваля 20 апреля возле храма Живоначальной Троицы в Свиблове учащиеся школ искусств распишут 15 двухметровых пасхальных яиц. Рисунки будут посвящены покровителям русского воинства.

Аналогичные арт-объекты появятся на Тверской площади, где над их оформлением будут работать не только профессиональные художники, но и 30 студентов творческих вузов.

Программа праздника включает в себя полторы тысячи кулинарных и творческих мастер-классов, участники которых научатся выпекать традиционные куличи и создавать авторские пасхальные сувениры.

Мероприятия пройдут на многочисленных площадках Москвы, сочетая праздничную атмосферу с возможностью совершить добрые дела.