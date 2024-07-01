В Москве прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства

Число вакансий на российском рынке труда выросло на 57%. Новые тренды обсудили на Всероссийской ярмарке трудоустройства, прошедшей в Москве.

«Сегодняшний рынок труда принадлежит соискателю, и компании во многих сферах деятельности активно конкурируют за кадры. Работодатели предлагают не только достойные зарплаты, бонусы и гибкие варианты трудоустройства, но и возможности в освоении новых профессий», — отметил управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

По его словам, число вакансий с возможностью переобучения возросло в шесть раз за год.

Эксперты отметили растущую востребованность специалистов в сферах производства (доля вакансий на платформе — 21%), строительства (13%), транспорта, логистики и продаж (по 7%). При этом работодатели готовы трудоустраивать людей без опыта в сфере, предлагая им обучение на месте.