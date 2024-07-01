В Москве прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства
Число вакансий на российском рынке труда выросло на 57%. Новые тренды обсудили на Всероссийской ярмарке трудоустройства, прошедшей в Москве.
«Сегодняшний рынок труда принадлежит соискателю, и компании во многих сферах деятельности активно конкурируют за кадры. Работодатели предлагают не только достойные зарплаты, бонусы и гибкие варианты трудоустройства, но и возможности в освоении новых профессий», — отметил управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
По его словам, число вакансий с возможностью переобучения возросло в шесть раз за год.
Эксперты отметили растущую востребованность специалистов в сферах производства (доля вакансий на платформе — 21%), строительства (13%), транспорта, логистики и продаж (по 7%). При этом работодатели готовы трудоустраивать людей без опыта в сфере, предлагая им обучение на месте.
«Очень часто наши соискатели, наши кандидаты, отдают предпочтения не только уровню заработной платы, а еще отдают предпочтения работодателю, команде, в которой они будут работать, и даже зачастую корпоративной культуре той или иной компании», — отметил директор центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.
Помимо карьерных тренингов и мастер-классов, посетители ярмарки могли пройти собеседования с работодателями, получить консультацию специалистов и помощь в подготовке резюме. По словам организаторов, такие события становятся эффективным инструментом для борьбы с кадровым голодом.