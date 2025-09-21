В Москве прошла виртуальная гонка с участием пилота команды LADA Sport ROSNEFT
В Москве прошел финал конкурса «Обгони пилота». Любители автоспорта бросили вызов титулованному гонщику команды LADA Sport ROSNEFT Леониду Панфилову.
Участников отбирали в социальных сетях. В финал вышли 16 лучших. Специальным гостем соревнований стал нападающий хоккейного клуба ЦСКА Егор Фатеев.
«Это очень круто, я думал, что будет намного легче, оказалось очень тяжело. Надо тренироваться, чтобы проехать круг ровно, без ошибок», — отметил Фатеев.
Именно на таких симуляторах тренируются и профессиональные гонщики. Трассы в них полностью повторяют реальные заезды.
«Это уже стало доброй традицией — осенью встречаться с болельщиками, с фанатами команды LADA Sport ROSNEFT. И не просто в дружеской беседе за чашечкой кофе, а в таком спортивном немного формате», — поделился Леонид Панфилов.
Обогнать пилота, кажется, реально только в виртуальном мире. А почувствовать себя частью команды можно и в реальности — достаточно заправиться на АЗС «Роснефть» топливом Pulsar-100, которое используют гоночные автомобили LADA.
Лучшее время круга показал участник по имени Роман — одна минута 49 секунд. Победитель и финалисты получили памятные призы от команды.