В Москве прошла виртуальная гонка с участием пилота команды LADA Sport ROSNEFT

Участников отбирали в социальных сетях. В финал вышли 16 лучших. Специальным гостем соревнований стал нападающий хоккейного клуба ЦСКА Егор Фатеев.

«Это очень круто, я думал, что будет намного легче, оказалось очень тяжело. Надо тренироваться, чтобы проехать круг ровно, без ошибок», — отметил Фатеев.

Именно на таких симуляторах тренируются и профессиональные гонщики. Трассы в них полностью повторяют реальные заезды.