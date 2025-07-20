В Москве прошел финал конкурса «Энергия талантов» для нефтяников и их семей
Заключительный этап творческого конкурса «Энергия талантов», в котором приняли участие талантливые нефтяники со всей России и их семьи, состоялся в Москве. В финале состязались 269 финалистов — конкурсанты из 44 дочерних предприятий «Роснефти».
Для участников конкурса подготовили насыщенную программу: в течение двух дней, кроме отборочных туров, проводили мастер-классы с профессиональными педагогами по вокалу, хореографии, ораторскому и актерскому мастерству.
«Энергия талантов» объединила порядка 7000 талантливых сотрудников из дочерних предприятий «Роснефти» со всей страны. Лучших вокалистов, танцоров и музыкантов определяло профессиональное жюри.
«Общая деятельность на протяжении всей жизни добавляет точки соприкосновения в семье. И это чудесно!» — поделилась одна из участниц фестиваля, которая приехала вместе с супругом.
Новые имена конкурс открывает ежегодно. В финале и взрослые, и дети смогли не только побороться за первенство, но и провести два дня, погрузившись в творчество.
Победителей в шести номинациях и двух возрастных категориях объявили накануне. Помимо наград, у выигравших также будет шанс выступить вместе с хором Сретенского монастыря. Концерт состоится этой осенью.