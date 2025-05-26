В Москве пройдет «Деловое собрание» для диалога между бизнесом и властью

В преддверии ПМЭФ в одном из столичных исторических особняков состоится российское «Деловое собрание» — мероприятие нового формата диалога между бизнесом и властью. Встречу откроют специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов и бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Сизова.

Запуск нового формата столичных, федеральных и транснациональных деловых коммуникаций приурочили к Дню российского предпринимательства. «Деловое собрание» станет важной площадкой, на которой бизнес и власть смогут вести диалог для развития экономики и решения различных социальных задач, для которых необходимо участие представителей бизнеса.

Мероприятие состоится 26 мая в особняке возле столичного Экспоцентра и Москва-Сити — по адресу Мантулинская улица, дом 5/6. Участниками «Делового собрания» станут ведущие бизнесмены, представители государственных структур и общественных организаций. Новая форма бизнес-коммуникаций не только положительно скажется на объединении лидеров предпринимательского сообщества, но и поддержит социальные проекты, а также поспособствует развитию малого и среднего бизнеса и реализации региональных инициатив.

После официальной части с приветствиями на площадке пройдут дискуссии с участием Бориса Титова и Татьяны Сизовой. Главной темой разговора станут ключевые тренды бизнес-среды и актуальные перспективы развития сообщества. В конце мероприятия организаторы проведут нетворкинг в кругу ведущих российских предпринимателей и приглашенных зарубежных инвесторов.

«Деловое собрание» будет являться московской репетицией предстоящего Петербургского международного экономического форума. Для гостей организуют фуршет и музыкальное сопровождение, чтобы создать лучшие условия для деловых контактов.