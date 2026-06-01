Сегодня 13:52 В Москве представили инклюзивный спектакль «Шаривари»

В Москве в канун Дня защиты детей показали новый инклюзивный спектакль «Шаривари». Представление на манеже Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева объединило особенных детей и студентов.

На сцену вышли более 70 участников — дети с особенностями развития, их нейротипичные сверстники из студии «Сны Алисы» (БФ «Семейная в помощь») и студенты ГУЦЭИ. Народный артист России Эдгард Запашный отметил, что такая коллаборация даст хорошие плоды. «Потому что цирк — это особое искусство. Искусство доверия, искусство трудолюбия и, конечно, красоты», — подчеркнул он.

Идея спектакля принадлежит заслуженной артистке России, народной артистке Дагестана и певице Жасмин. Уже несколько лет она развивает проекты, которые помогают особенным детям раскрывать себя через творчество. Цирковое направление стало новым этапом большой работы.

«Почему я вообще этим занялась? Потому что люблю детей. И мне кажется, эта любовь становится с каждой минутой все больше и больше. Оказывается, мое сердце — огромное. И благодаря этим замечательным детям я становлюсь лучше. Спасибо им за это огромное!» — сказала она.

Принявшие участие в постановке студенты признались, что получили колоссальный опыт и испытали огромный спектр эмоций. А родители детей поблагодарили Жасмин за реализацию проекта.

«У нас ангел-хранитель – наша любимая Жасмин. Взяла нас под крыло, несмотря на то что детки очень сложные. Помогает им идти по жизни с гордо поднятой головой, чтобы на них смотрели и восхищались», — поделилась мать одного из участников Татьяна Цветкова.

Кульминацией спектакля стал «Парад планет». На манеж одновременно вышли все задействованные в постановке. Получился не просто красивый финал, а символ того, как творчество объединяет людей независимо от возраста, уровня подготовки и особенностей здоровья. Ради этого, признаются организаторы, и создавали проект.