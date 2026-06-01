В Москве открылся новый Дом милосердия для детей из приграничья

В Москве открыли новый Дом милосердия организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» для временного проживания семей с детьми, приехавшими в столицу из приграничных регионов для лечения и реабилитации. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы понимаем: когда ребенок болеет, ему жизненно важно чувствовать рядом родителей. Поэтому совместно с общественной организацией „Справедливая помощь Доктора Лизы“ мы подобрали уютное здание, отремонтировали его и оснастили необходимым оборудованием», — подчеркнула заммэра.

Ракова выразила надежду, что дом поможет детям быстрее справиться с недугами и вернуться к обычной жизни.

Здание сможет одновременно принять порядка 25 семей. Его первый этаж полностью адаптировали для маломобильных детей и инвалидов-колясочников: здесь есть комнаты с технологичными кроватями, современные санузлы, кнопка вызова круглосуточного диспетчера.