В Москве открылся новый Дом милосердия для детей из приграничья
В Москве открыли новый Дом милосердия организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» для временного проживания семей с детьми, приехавшими в столицу из приграничных регионов для лечения и реабилитации. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы понимаем: когда ребенок болеет, ему жизненно важно чувствовать рядом родителей. Поэтому совместно с общественной организацией „Справедливая помощь Доктора Лизы“ мы подобрали уютное здание, отремонтировали его и оснастили необходимым оборудованием», — подчеркнула заммэра.
Ракова выразила надежду, что дом поможет детям быстрее справиться с недугами и вернуться к обычной жизни.
Здание сможет одновременно принять порядка 25 семей. Его первый этаж полностью адаптировали для маломобильных детей и инвалидов-колясочников: здесь есть комнаты с технологичными кроватями, современные санузлы, кнопка вызова круглосуточного диспетчера.
На каждом этаже обустроили просторные кухни и столовые с новейшей техникой, на которых мамы смогут готовить для детей. Также в здании есть учебные классы с уникальной регулируемой мебелью, конференц-зал, большая игровая комната и зал для занятий лечебной физкультурой.
Заммэра напомнила, что столица создает целостную систему поддержки детей и их родителей: от перинатальных центров и служб ранней помощи до современных школ, колледжей, кружков и секций.
В частности, больше пяти лет в Москве действует социальный проект «Давай дружить!», который помогает исполнять мечты ребят, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. На днях в рамках проекта осуществили желание детей, которые хотят стать врачами. Для них провели экскурсию в Боткинскую больницу. Ребята смогли пообщаться с медиками и увидеть работу высококлассных хирургов.
С осени 2020 года «Давай дружить!» объединил сотни неравнодушных людей и организаций, а участниками мероприятий стали более двух тысяч детей.