В Москве организуют серию автобусных экскурсий для молодежи к 80-летию Победы

Для московской молодежи пройдет серия бесплатных автобусных экскурсий, приуроченная к 80-летней годовщине Великой Победы. Участники посетят Центральный музей Военно-воздушных сил России, музей Зои Космодемьянской, музейный комплекс «Дорога памяти» и другие места. Об этом передает портал mos.ru .

«Цикл „Маршруты Победы“ — это 10 автобусных экскурсий. Первая из них пройдет уже 15 апреля.

«Участники посетят Ржевский мемориал Советскому Солдату и местный музей, узнают больше о сражениях 1942–1943 годов», — рассказывает Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

Выезды продолжатся до конца мая. Желающие смогут увидеть памятные места военного времени, изучить документы и артефакты, а также задать вопросы историкам.

Регистрация на экскурсии открыта на портале «Молодежь Москвы».