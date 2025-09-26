В Московской области ввели оплату проезда на автобусах абонементами «Пригород»

Для жителей Московской области ввели оплату проезда на автобусах Московского транспорта с помощью единых абонементов зоны «Пригород» на 30, 90 и 365 дней. Благодаря этому они смогут экономить около 60% в год на поездках в область, сообщила пресс-служба Транспортного комплекса столицы.

«Мы делаем поездки на городском транспорте выгоднее, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. В Москве действует обширная тарифная сеть для проезда на всех видах транспорта. Благодаря этому пассажиры могут выбирать наиболее быстрые маршруты и выгодные способы оплаты», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для пассажиров рассчитали выгоду от использования абонемента. Так, из расчета 21 рабочего дня в месяц пассажир совершает 42 поездки: ежедневно автобус и метро, туда и обратно. Это обходится в 5838 рублей ежемесячно.

При этом стоимость абонемента зоны «Пригород» составляет 3940 рублей на 30 дней и 29400 рублей на 365 дней. В итоге при покупке абонемента «Единый» зоны «Пригород» экономия на поездках за 30 дней достигает 32,5%, а за год — 58%.

Приобрести карту «Тройка» и записать на нее абонемент можно в кассах и автоматах по продаже билетов в метро. Также записать абонемент на «Тройку» можно онлайн через мобильные приложения «Метро Москвы» и «Московский транспорт», а затем активировать пополнение на любом валидаторе в салоне автобуса.

Также на пригородных маршрутах Московского транспорта работают единые билеты без лимита поездок зоны «Пригород» по карте москвича для обучающихся. Стоимость на 30 дней — 1390 рублей, на 90 дней — 3960 рублей.