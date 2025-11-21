В Мневниковской пойме начали обустраивать надземные и подземные переходы

На северо-западе столицы завершается строительство двух пешеходных переходов в рамках развития улично-дорожной сети в Мневниковской пойме. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

«Сейчас ведутся работы по обустройству надземного и подземного пешеходных переходов, укладке тротуарной плитки и нижних слоев дорожной одежды», — рассказал он.

Специалисты проводят отделку и монтируют инженерный коллектор, диспетчерский пункт, а также устанавливают остановочные павильоны, знаки индивидуального проектирования и благоустраивают территорию. Все этапы работ контролирует Мосгосстройнадзор.

«С момента начала работ на площадках строительства двух пешеходных переходов инспекторы Комитета государственного строительного надзора города Москвы провели шесть выездных проверок», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Проверялось качество работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации.

Строительство пешеходных переходов на территории Мневниковской поймы идет в составе улично-дорожной сети общей протяженностью 8,7 километра дорог.