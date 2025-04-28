В метро Москвы запустили тематический поезд скорой медицинской помощи

Тематический поезд, посвященный службе скорой медицинской помощи, запустили в столичном метрополитене. Пассажиры смогут узнать о буднях медработников и оснащении их автомобилей.

Состав запустили на Арбатско-Покровской линии в честь Дня работника скорой медицинской помощи. Поезд будет курсировать в течение полугода. Внешне его оформили в стиле машин медслужбы, внутри разместили информацию о работе бригад.

Транспортный комплекс столицы поддерживает городские проекты по поручению мэра Сергея Собянина.

«Ко Дню работника скорой медицинской помощи мы запустили новый тематический поезд, который будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода. Ранее выпускали тематические карты „Тройка“, посвященные столичной медицине, запускали брендированный поезд с благодарностями медработникам», — напомнил замглавы города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.