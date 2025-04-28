В метро Москвы запустили тематический поезд скорой медицинской помощи

пресс-служба Московского метрополитена
Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Тематический поезд, посвященный службе скорой медицинской помощи, запустили в столичном метрополитене. Пассажиры смогут узнать о буднях медработников и оснащении их автомобилей.

пресс-служба Московского метрополитена
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
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пресс-служба Московского метрополитена
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
2/3
пресс-служба Московского метрополитена
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
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Состав запустили на Арбатско-Покровской линии в честь Дня работника скорой медицинской помощи. Поезд будет курсировать в течение полугода. Внешне его оформили в стиле машин медслужбы, внутри разместили информацию о работе бригад.

Транспортный комплекс столицы поддерживает городские проекты по поручению мэра Сергея Собянина.

«Ко Дню работника скорой медицинской помощи мы запустили новый тематический поезд, который будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода. Ранее выпускали тематические карты „Тройка“, посвященные столичной медицине, запускали брендированный поезд с благодарностями медработникам», — напомнил замглавы города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

пресс-служба Московского метрополитена
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
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пресс-служба Московского метрополитена
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
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пресс-служба Московского метрополитена
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
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Он добавил, что с прошлого года для комфорта водителей скорой ведется работа по улучшению условий дорожного движения у 19 медучреждений.

Пассажиры смогут узнать, каким оборудованием оснащены столичные бригады. В вагонах можно увидеть аппарат для ЭКМО и содержимое оранжевого чемоданчика. Тематическое оформление поезда расскажет о принципах советской и современной службы скорой помощи, а также о цифровизации медицины.

При создании состава отдельное внимание уделили людям, стоящим за оперативной работой службы: водителям, диспетчерам и фельдшерам.

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