В Косино-Ухтомском по программе реновации возвели две новостройки

Два жилых комплекса возвели в Косине-Ухтомском по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Суммарно в двух новых жилых комплексах предусмотрено 173 квартиры общей площадью более 104 тысяч квадратных метров. Шесть из них — для маломобильных жильцов: там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В пешей доступности от домов находятся несколько автобусных остановок, учебные заведения и Дом культуры. Первые этажи зданий отдадут под социально-бытовые объекты. Кроме того, на придомовой территории появились спортивные площадки, на самих зданиях — камеры наблюдения, а в подъездах — помещения для велосипедов и колясок, а также комнаты консьержей.

Ранее Владислав Овчинский заявил, что более 100 семей уже переехали по программе реновации в новый жилой комплекс на 5-й улице Соколиной горы. Всего на востоке столице новые квартиры получат жители более 1000 старых домов.