В кинопарке «Москино» построили масштабную декорацию «Брестская крепость»

На натурной площадке в кинопарке «Москино» возвели костел Святого Казимира, солдатские казармы и Тереспольские ворота. На постройки на 42 тысячах квадратных метров потратили два месяца. Декорации необходимы для съемки военного фильма «В списках не значился», сообщили на mos.ru .

Режиссер фильма Сергей Коротаев рассказал, что команда перебирала много вариантов для съемок и решила все-таки создать свою уникальную площадку.

«Мы, конечно же, снимали в исторических местах, но там музей, нет возможности снять так, как нам удалось это сделать в кинопарке „Москино“», — отметил он.

Там к строительству объектов подходят по-особенному. Для того чтобы расписать костел Святого Казимира, художники пользовались архивными фото немецких бойцов 1941 года.

Художник-постановщик Эдуард Галкин отметил, что в кинопарке зрители могут увидеть кино с изнанки. Люди что-то постигают для себя, смотреть кино становится интереснее.

Съемки «В списках не значился» также проходили в Подмосковье и Белоруссии. Сюжет кинофильма основан на одноименной повести Бориса Васильева о молодом лейтенанте Николае Плужникове, который становится участником ВОВ. В главных ролях — Владимир Машков, Владислав Миллер, Алена Морилова, Павел Чернышев, Яна Сексте, Наталья Качалова и другие актеры. Также в съемках участвовали молодые артисты Московского театра Олега Табакова.

Премьера картины приурочена к 80-летию Победы в ВОВ и состоится 1 мая 2025 года. Проект реализован при поддержке Фонда кино и правительства Москвы.

В кинопарке «Москино» уже построили 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. В их числе декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы» и другие.