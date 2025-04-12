В кинопарке «Москино» построили масштабную декорацию «Брестская крепость»
На натурной площадке в кинопарке «Москино» возвели костел Святого Казимира, солдатские казармы и Тереспольские ворота. На постройки на 42 тысячах квадратных метров потратили два месяца. Декорации необходимы для съемки военного фильма «В списках не значился», сообщили на mos.ru.
Режиссер фильма Сергей Коротаев рассказал, что команда перебирала много вариантов для съемок и решила все-таки создать свою уникальную площадку.
«Мы, конечно же, снимали в исторических местах, но там музей, нет возможности снять так, как нам удалось это сделать в кинопарке „Москино“», — отметил он.
Там к строительству объектов подходят по-особенному. Для того чтобы расписать костел Святого Казимира, художники пользовались архивными фото немецких бойцов 1941 года.
Художник-постановщик Эдуард Галкин отметил, что в кинопарке зрители могут увидеть кино с изнанки. Люди что-то постигают для себя, смотреть кино становится интереснее.
Съемки «В списках не значился» также проходили в Подмосковье и Белоруссии. Сюжет кинофильма основан на одноименной повести Бориса Васильева о молодом лейтенанте Николае Плужникове, который становится участником ВОВ. В главных ролях — Владимир Машков, Владислав Миллер, Алена Морилова, Павел Чернышев, Яна Сексте, Наталья Качалова и другие актеры. Также в съемках участвовали молодые артисты Московского театра Олега Табакова.
Премьера картины приурочена к 80-летию Победы в ВОВ и состоится 1 мая 2025 года. Проект реализован при поддержке Фонда кино и правительства Москвы.
В кинопарке «Москино» уже построили 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. В их числе декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы» и другие.