В Капотне возвели новостройку для программы реновации

Новый жилой дом возвели в Капотне по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Общая площадь новостройки превышает 22,5 тысячи квадратных метров. Всего в доме 260 квартир жилой площадью более 14 тысяч квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Здание возвели по принципу безбарьерной среды — входные группы расположены на одном уровне с тротуарами, без лестниц и порогов. Первые этажи традиционно для программы реновации сделали нежилыми — в помещениях на них разместятся социальные объекты.

Кроме того, благодаря индивидуальному тепловому пункту обеспечивается круглогодичное бесперебойное тепло- и водоснабжение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить программу реновации в два раза.