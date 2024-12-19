В бизнес-парке «Останкино» построят еще одно здание, шестое по счету. Оно составит 13 этажей в высоту, а общая площадь превысит 22 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«В новом здании, где смогут трудоустроиться еще около двух тысяч человек, планируется разместить офисные помещения, магазины и переговорные комнаты», — уточнил он.
В уже построенных корпусах разместились торгово-производственные, строительные, логистические и IT-компании. Всего в бизнес-парке создадут 12 тысяч рабочих мест по программе создания мест приложения труда. Кроме того, на территории появится площадь для мероприятий с участием работников и жителей района. Строительство планируют завершить в 2025 году.
Рядом с бизнес-парком находятся станция метро «Бутырская» и платформа третьего диаметра «Останкино».
«Близость к остановкам общественного транспорта, как наземного, так и подземного, является большим преимуществом делового кластера. Люди предпочитают работать так, чтобы не тратить много времени на дорогу», — заявил директор по управлению проектами группы компаний «Пионер» Алексей Варламов.
Всего по такой программе построят и уже построили более шести квадратных метров недвижимости, которые дадут городу свыше 290 тысяч рабочих мест.
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В бизнес-парке «Останкино» появится еще один корпус
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