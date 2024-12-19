В бизнес-парке «Останкино» появится еще один корпус

В бизнес-парке «Останкино» построят еще одно здание, шестое по счету. Оно составит 13 этажей в высоту, а общая площадь превысит 22 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В новом здании, где смогут трудоустроиться еще около двух тысяч человек, планируется разместить офисные помещения, магазины и переговорные комнаты», — уточнил он.

В уже построенных корпусах разместились торгово-производственные, строительные, логистические и IT-компании. Всего в бизнес-парке создадут 12 тысяч рабочих мест по программе создания мест приложения труда. Кроме того, на территории появится площадь для мероприятий с участием работников и жителей района. Строительство планируют завершить в 2025 году.