В Бабушкинском районе в новостройке по реновации начали монтировать инженерные системы

Жилой комплекс площадью 43 тысячи квадратных метров из восьми секций переменной этажности возводят по реновации в Бабушкинском районе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«В настоящее время на объекте завершается кладка наружных и внутренних стен, приступили к монтажу внутренних инженерных коммуникаций и черновой отделке», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего в комплексе будет 408 квартир. В подъездах оборудуют помещения для колясок и велосипедов, а на подземном этаже — парковку. Первые этажи будут нежилыми, помещения сдадут под социально-бытовые объекты. Придомовую территорию озеленят, возле дома появятся детские и спортивные площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.