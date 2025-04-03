В «Аптекарском огороде» впервые расцвел «мясной цветок»

Симплокарпус зловонный, более известный как «мясной цветок», впервые расцвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».Об этом сообщили в пресс-службе столичного сада.
«Симплокарпус — редкий гость в природе. Его болотистые места обитания исчезают, и увидеть такое чудо — большая удача. Спешите запечатлеть это мимолетное чудо — цветение продлится недолго», — предупредили представители «Аптекарского огорода».
Увидеть уникальное растение можно в Теневом саду. «Мясной цветок» получил свое необычное название из-за специфического аромата — он пахнет как протухшее мясо. Этот запах помогает растению привлекать мух, которые опыляют его, когда пытаются отложить в нем яйца.
Ранее в «Аптекарском огороде» расцвел редкий сорт орхидеи. Его отличают темно-зеленые с серебристым мраморным узором листья с яркими пурпурными пятнами внутри цветка.
Московский таксист потребовал почти 20 тысяч за поездку из аэропорта
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
Три столичных аэропорта временно закрыли
Отец Маска заявил, что вся их семья восхищается Путиным
Брак по расчету. Станет ли «свадебный кешбэк» в 300 тысяч рублей поводом пойти в ЗАГС?
Врачи НИКИ детства напомнили симптомы весеннего конъюнктивита
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте