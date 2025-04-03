В «Аптекарском огороде» впервые расцвел «мясной цветок»

Симплокарпус зловонный, более известный как «мясной цветок», впервые расцвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».Об этом сообщили в пресс-службе столичного сада.

«Симплокарпус — редкий гость в природе. Его болотистые места обитания исчезают, и увидеть такое чудо — большая удача. Спешите запечатлеть это мимолетное чудо — цветение продлится недолго», — предупредили представители «Аптекарского огорода».

Увидеть уникальное растение можно в Теневом саду. «Мясной цветок» получил свое необычное название из-за специфического аромата — он пахнет как протухшее мясо. Этот запах помогает растению привлекать мух, которые опыляют его, когда пытаются отложить в нем яйца.

Ранее в «Аптекарском огороде» расцвел редкий сорт орхидеи. Его отличают темно-зеленые с серебристым мраморным узором листья с яркими пурпурными пятнами внутри цветка.