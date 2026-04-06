Уже 100 автобусов новой поставки для пригородных маршрутов пришли в Москву
В рамках проекта «Москва — область» поступили уже 100 автобусов НефАЗ-5299 и ЛиАЗ Ситимакс 12, которые работают на пяти маршрутах. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Благодаря проекту „Москва — область“ поездки в ближайшее Подмосковье и обратно становятся еще комфортнее», — добавил он.
Эти автобусы вышли на пять маршрутов — в Красногорск, Одинцово и поселок городского типа Менделеево в городском округе Солнечногорск. Всего же в рамках проекта ввели уже 29 направлений.
Современные автобусы обеспечивают пассажиров высоким уровнем комфорта. В их оснащение могут входить адаптивное освещение, климат-контроль, широкие площадки для детских и инвалидных колясок и другое.
В планах — до конца 2026 года запустить еще около 50 новых маршрутов. Их запуск позволит улучшить инфраструктуру в столичном регионе — обустроить выделенные полосы, реконструировать транспортные узлы и обновить остановки.
До 2028 года планируется включить в систему московского транспорта до 30% пригородных маршрутов. Они получат удобные интервалы, современные автобусы и профессиональных водителей.