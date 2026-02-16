Утвержден архитектурный облик будущего бизнес-центра на Ходынском поле

Бизнес-центр «Поле» появится на Ленинградском проспекте, 37Б. По утвержденному архитектурному решению он будет состоять из двух башен, объединенных пятиэтажным стилобатом. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Высотная часть комплекса насчитывает несколько десятков этажей, формируя заметный силуэт в панораме магистрали и усиливая деловой потенциал территории», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Площадь стилобата составит около семи тысяч квадратных метров. Там расположится парк с местами для встреч, работы и отдыха. На наземных этажах разместятся торговый и медицинский центры, фудкорт, супермаркет и другие объекты, которыми будут активно пользоваться жители района.

Строительство будет вестись и под землей — там возведут инженерные помещения и парковку.