Урбанист оценил выбранную москвичами концепцию цирка в Мневниковской пойме

Жители Москвы выбрали проект нового цирка, который возведут в Мневниковской пойме. За победившую концепцию проголосовали 29% взрослых и 42% детей. Об этом рассказал в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, новое здание должно значительно превзойти старое по мощности и технологическим возможностям. Впервые в голосовании участвовали не только взрослые, но и дети.

«Спасибо москвичам за активную позицию, которая особенно важна в реализации таких сложных и социально значимых проектов. Уверен, у нас все получится», — подчеркнул глава города.