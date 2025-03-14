Урбанист оценил выбранную москвичами концепцию цирка в Мневниковской пойме

мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: мэр Москвы Сергей Собянин

Жители Москвы выбрали проект нового цирка, который возведут в Мневниковской пойме. За победившую концепцию проголосовали 29% взрослых и 42% детей. Об этом рассказал в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, новое здание должно значительно превзойти старое по мощности и технологическим возможностям. Впервые в голосовании участвовали не только взрослые, но и дети.

«Спасибо москвичам за активную позицию, которая особенно важна в реализации таких сложных и социально значимых проектов. Уверен, у нас все получится», — подчеркнул глава города.

мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: мэр Москвы Сергей Собянин
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мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: мэр Москвы Сергей Собянин
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Урбанист Андрей Сологубовский отметил, что проведенное голосование показало открытость городского руководства к диалогу с жителями.

«Архитектурная концепция подчеркивает зрелищность циркового искусства, атмосферу волшебства и восхищения мастерством артистов», — добавил он.

Эксперт назвал логичным и правильным создание объекта в активно развивающейся Мневниковской пойме, а сам новый цирк — интересной инновационной площадкой.

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