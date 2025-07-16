Уникальные симуляторы стройтехники представят на выставке в Москве в августе

С 1 по 31 августа в столичном «Манеже» пройдет выставка «Та самая Москва», посетители которой смогут не только увидеть, но и опробовать восемь профессиональных симуляторов. Четыре из них воссоздают управление городским транспортом — поездом метро, трамваем, электробусом и пригородной электричкой.

Также на выставке, которая состоится в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», продемонстрируют новые симуляторы строительной техники: экскаватора, бульдозера, башенного крана и погрузчика.

Интерактивные экспонаты установят на площадке перед «Манежем». Посетители смогут попробовать свои силы в управлении машинами — кабины имитируют реальную технику с рычагами, кнопками и панелями. Кроме того, там можно будет сделать памятные фотографии.

«Это в том числе отличная возможность для детей примерить на себя профессию строителя, которая очень важна и нужна столице», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина в городе активно развивают инфраструктуру, используя передовые подходы.

«Выставка „Та самая Москва“ — это не только возможность познакомиться с новейшей техникой и технологиями в интерактивном формате, но и прекрасная площадка для профориентации молодежи», — отметил заместитель градоначальника в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Осмотр экспозиции бесплатный. Она будет работать со вторника по пятницу с 12:00 до 22:00, а в субботу и воскресенье – с 11:00 до 21:00.

Форум «Территория будущего. Москва 2030» предлагает гостям познакомиться с уникальными технологиями. Посетителей ждут встречи с роботами, демонстрации беспилотного транспорта, VR-зоны и многое другое.

Мероприятие проведут в рамках проекта «Лето в Москве».

С 1 августа по 14 сентября на площадках столицы состоятся многочисленные культурные, спортивные и образовательные события. Подробная программа доступна на сайте.