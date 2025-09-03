Улично-дорожную сеть реконструируют в деревне Марушкино в ТиНАО

В деревне Марушкино за счет Адресной инвестиционной программы реконструируют 1,4 километра дорог, в том числе мост через Алешин ручей. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

«Сейчас заключен государственный контракт с подрядной организацией на выполнение проектно-изыскательских работ», — добавил он.

Реконструкция затронет Привольную, Солнечную и часть Советской улиц. Полностью завершить работы планируют к 2027 году. Благодаря этому проекту жители деревни получат удобный доступ к станции Толстопальцево МЦД-4.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2012 года в Новой Москве построили свыше 400 километров дорог, 90 искусственных сооружений и 40 пешеходных переходов.