Улично-дорожную сеть модернизируют в Восточном Бирюлеве

Улично-дорожную сеть модернизируют в районе Восточное Бирюлево. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

Работы пройдут в районе 6-й Радиальной и Липецкой улиц, а также Проектируемых проездов номер 891 и 6631. Среди запланированных мероприятий — строительство подъездной дороги к школе номер 508 с разворотной площадкой и внутриквартального проезда на Кантемировской улице, а также обустройство парковочных мест по трем адресам.

«Завершить все работы планируют в 2027 году. Сейчас идет проектирование объекта», — добавил Десятков.

Это не единственный подобный проект на юге Москвы. Параллельно с этим возводят новый участок Московского скоростного диаметра — от Кантемировской улицы до Павелецкого направления железной дороги.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о реконструкции Большой Юшуньской улицы, которая позволит увеличить ее пропускную способность.