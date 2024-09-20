У станции «Бульвар Генерала Карбышева» появится множество зеленых насаждений

Специалисты завершили вырубку зеленых насаждений на улице Маршала Тухачевского для строительства станции метро «Бульвар Генерала Карбышева», которая будет входить в Рублево-Архангельскую линию метро. Об этом сообщила пресс-служба Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы.

Вырубку проводили в соответствии с разрешительной документацией. После завершения строительства станции специалисты озеленят территорию. В префектуре СЗАО подтвердили, что всего в районе будущей станции появятся 2800 кустарников и 183 дерева.

«Это превышает объем, который был вырублен для прокладки инженерных коммуникаций новой станции метро», — добавили в ведомстве.

По данным Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, благодаря открытию Рублево-Архангельской линии метро горожане смогут выбирать более удобные маршруты для поездок. Улучшится транспортное обслуживание для более чем 800 тысяч жителей северо-западных районов Москвы, в том числе кварталов реновации и территорий комплексной застройки. По данным пресс-службы, рядом с новыми станциями будут проживать более полумиллиона человек.

Также новая линия создаст скоростную беспересадочную транспортную связь между районами Хорошево-Мневники и Строгино. После открытия станций местные жители получат метро в шаговой доступности.

«От места размещения будущей станции метро „Бульвар Генерала Карбышева“ до ближайшей действующей станций метро „Народное Ополчение“ более километра, а до станции „Октябрьское Поле“ около двух километров», — подчеркнули в пресс-службе.