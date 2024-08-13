Три проекта по программе создания мест приложения труда одобрили в Москве

В Москве одобрили планы возведения трех объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры. На их основе создадут свыше 3,2 тысячи рабочих мест. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В районе Внуково планируют построить завод крупномодульного домостроения. Его площадь составит более 128 тысяч квадратных метров. В Краснопахорском районе появится логистический парк. Его разместят на площади около 27 тысяч квадратных метров.

На северо-западе столицы в районе Хорошево-Мневники возведут офисные и спортивные помещения. Их построят в составе многофункционального гостиничного комплекса, а площадь объекта составит свыше 11 тысяч квадратных метров. Проекты реализуют за счет частных инвесторов в рамках стимулирования создания мест приложения труда.