Три проекта по программе создания мест приложения труда одобрили в Москве
В Москве одобрили планы возведения трех объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры. На их основе создадут свыше 3,2 тысячи рабочих мест. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В районе Внуково планируют построить завод крупномодульного домостроения. Его площадь составит более 128 тысяч квадратных метров. В Краснопахорском районе появится логистический парк. Его разместят на площади около 27 тысяч квадратных метров.
На северо-западе столицы в районе Хорошево-Мневники возведут офисные и спортивные помещения. Их построят в составе многофункционального гостиничного комплекса, а площадь объекта составит свыше 11 тысяч квадратных метров. Проекты реализуют за счет частных инвесторов в рамках стимулирования создания мест приложения труда.
Как отметил директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников, эта программа предоставляет девелоперам возможность создать комфортное пространство в дополнение к жилым застройкам.
«Например, в районе Хорошево-Мневники в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда мы возводим школу на 775 мест и детский сад на 350 воспитанников, которые впоследствии передадим городу», — рассказал он.
Таким образом, в городе создают не только рабочие места, но и важные социальные объекты, уточнил Пшеничников.