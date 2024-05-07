Трехэтажный торговый центр построят в Богородском и обеспечат работой 900 человек | 360°

Москва 07 мая 2024, 13:23 Трехэтажный торговый центр построят в Богородском и обеспечат работой 900 человек Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В Богородском по программе стимулирования создания мест приложения труда к 2026 году возведут новый торговый центр. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Торговый центр появится вблизи от жилых домов и станций метро и МЦК „Бульвар Рокоссовского“. Работать там смогут около 900 человек», — заявил он.

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Трехэтажное здание площадью свыше 26,5 тысячи квадратных метров планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Его интегрируют в жилой комплекс «Мангазея в Богородском». По задумке застройщика, «Открытый» станет торговым центром районного масштаба.

В обмен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство инвестор построит торговый центр в Богородском и офисное здание в Левобережном районе, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. В общей сложности проект позволит открыть более 2,4 тысячи вакансий.

Программу стимулирования создания мест приложения труда с 2020 года реализовали почти во всех районах столицы. Правительство Москвы заключило более 90 соглашений с инвесторами на строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости: от промышленных предприятий до объектов культуры и спорта. Это позволит создать 210 тысяч новых рабочих мест.