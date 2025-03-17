Трассу от Солнцева до Варшавского шоссе достроят в 2026 году

Строительство трассы, которая свяжет Солнцево, Бутово и Варшавское шоссе, планируется завершить осенью 2026 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

В перспективе дорогу соединят с Московским скоростным диаметром.

«Таким образом юг и север города получат сквозную транспортную магистраль», — добавил мэр.

Финальный участок трассы небольшой, всего 14 километров, но насыщен эстакадами, тоннелями и развязками. Сама дорога должна соединить пять крупных шоссе — Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское.

Ранее Собянин анонсировал строительство дороги в Новой Москве от Саларьева до Калужского шоссе, которая станет полноценным дублером МКАД. Ее длина составит более пяти километров, а построить ее планируют к 2028 году.