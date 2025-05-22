Торговый центр открыли в Бирюлеве-Восточном по программе МПТ

Торговый центр построили на Элеваторной улице по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Девелопер взял на себя обязательства по возведению торгового объекта площадью более восьми тысяч квадратных метров и созданию более 400 рабочих мест в обмен на льготу за изменение вида разрешенного использования земли под строительство жилых многоквартирных домов», — рассказал он.
В здании уже арендовали около 85% площадей. По замыслу девелопера, оно станет точкой притяжения для бизнеса и жителей всего района Бирюлево-Восточное и поможет сделать жизнь в нем еще более комфортной.
Программа действует уже пять лет. За это время город заключил с инвесторами более 230 соглашений, общая площадь объектов превысила шесть миллионов квадратных метров. Всего по ней планируется создать свыше 310 тысяч рабочих мест.
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